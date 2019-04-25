Создание криптодолин в РФ назвали преждевременным

Пермь, , 08:06 — REGNUM Создание криптодолин в Российской Федерации, пока не будет выработан регулирующий механизм, необходимо отложить. Об этом, как передает ТАСС, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков на координационном совете по развитию цифровой экономики в Пермском крае.

«Торопиться с созданием (в РФ) криптодолин вообще нет смысла, — сказал Песков. — Сейчас рановато».

По его словам, механизм, не позволяющий превращать криптодолины в каналы по отмыванию финансовых средств, пока еще даже не предложен.

Песков считает, что после того, как заработает закон о цифровых финансовых активах и ЦБ РФ научится выпускать контролируемую цифровую валюту, можно будет вернуться к вопросу создания криптодолин в РФ.

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