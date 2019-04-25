Пало-Альто, США, , 08:10 — REGNUM

Убытки в размере $702 млн понесла американская компания Tesla. Об этом говорится в квартальном отчете компании.

В первую очередь убытки связаны с сокращением выпуска электромобилей. Каждая акция компании потеряла в цене $4,10 при прогнозируемых потерях в размере $1,81 за акцию, отмечает CBS.

Резкому сокращению доходов компании предшествовали прибыльные третий и четвертый кварталы 2018 года. Так, за три последних месяца прошлого года Tesla получила чистую прибыль в размере $139,4 млн, а за июль-сентябрь — $311,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года продажи Tesla упали на 31% по сравнению с последним кварталом 2018 года, с января по март было продано около 63 тыс. автомобилей. Производство электромобилей сократилось за тот же период на 10% — с 86,5 тыс. автомобилей в конце 2018 года до 77,1 тыс. единиц.

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