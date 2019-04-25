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LG Electronics закроет один из своих заводов по производству смартфонов

Экономика

Причина закрытия завода — снижение затрат

Пхёнтхэк, Южная Корея, 25 апреля 2019, 08:01 — REGNUM  LG Electronics закроет свой завод по производству мобильных телефонов в городе Пхёнтхэк (провинция Кёнгидо). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Известно, что южнокорейский производитель потребительской электроники и бытовой техники ежегодно производит 38 млн смартфонов и фичерфонов в четырех странах мира, включая Южную Корею, Китай, Бразилию и Вьетнам.

Известно, что около 10−15% продукции компании производилось на заводе в городе Пхёнтхэк. Причина, по которой LG Electronics приняла решение о закрытии завода — снижение затрат. Компания столкнулась с трудностями эксплуатации, в частности с высокими затратами на рабочую силу.

Предполагается, что все производство завода Пхёнтхэк будет перенесено на завод в городе Хайфон (Вьетнам), построенный в 2015 году.

Известно, что на заводе в провинции Кёнгидо работало около 2000 человек, большая часть из которых попадет под сокращение, а часть будет переведена на другие заводы.

Фичефон — мобильный телефон низшего ценового сегмента, чем смартфон, и с меньшим набором функций

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