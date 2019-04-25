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Газпром подготовил проект газификации космодрома «Восточный»

Экономика

Проект получил положительное заключение госэкспертизы

Москва, 25 апреля 2019, 07:58 — REGNUM  Межпоселковый газопровод до космодрома «Восточный» протянется от газораспределительной станции в городе Циолковском, в настоящее время завершено его проектирование. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

Вопрос о газификации в Амурской области накануне обсудили глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор региона Василий Орлов. На встрече, в частности, отмечалось что по проекту газификации «Восточного» получено положительное заключение государственной экспертизы, и в ближайшее время компания сможет приступить к строительству межпоселкового газопровода.

Сейчас для обеспечения газом Циолковского (до 2015 года — г. Углегорск) строится газопровод-отвод с газораспределительной станцией. Также «Газпром» завершил разработку проектно-сметной документации по сооружению межпоселкового газопровода к городу Свободный, продолжает проектирование газопровода-отвода и ГРС Свободный.

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