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Отключения горячей воды в Москве начнутся с 13 мая

Экономика

Узнать, когда отключат горячую воду, можно на mos.ru

Отключения горячей воды в Москве начнутся с 13 мая
Нет воды

Москва, 25 апреля 2019, 07:47 — REGNUM  На портале госуслуг опубликован график отключения горячей воды в домах жителей Москвы, сообщается на портале мэра столицы.

Любой желающий может посмотреть, когда в его доме отключат горячую воду. Для этого нужно ввести название улицы и номер дома.

В Москве профилактические работы начнутся с 13 мая и продлятся до конца августа. Отмечается, срок отключения горячей воды не составлит не более 10 дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) также запустила сервис о сроках профилактических работ на сетях.

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