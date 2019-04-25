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«Алтайэнергосбыт» увеличил выручку в I квартале 2019 года на 4%

Экономика

За четыре месяца компания получила 4,2 млрд рублей

Барнаул, 25 апреля 2019, 07:45 — REGNUM  Объём выручки, полученной компанией «Алтайэнергосбыт» в первом квартале 2019 года, составил 4,2 млрд рублей по РСБУ. Показатель на 4% превышает уровень отчётного периода в прошлом году, сообщает 25 апреля пресс-служба предприятия.

Вместе с тем объём продаж электрической энергии за первые четыре месяца текущего года составил 1 237,9 млн кВт*ч, что на 3,4% ниже фактического значения за сопоставимый период 2018 года.

Рост объёма выручки на предприятии связывают с ростом среднеотпускной цены на электроэнергию на 2,9% для населения и на 2,4% для прочих категорий потребителей.

Чистая прибыль «Алтайэнергосбыта» в январе-апреле 2019 года составила 75,2 млн рублей, то есть показатель увеличился в 4,4 раза по сравнению с уровнем 2018 года (16,9 млн рублей).

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