В Зауралье бывшего гендиректора дочки РЖД судят за уход от налогов

Петухово, Курганская область, , 08:23 — REGNUM В Курганской области завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия бывшим генеральным директором денежных средств АО «Петуховский ЛМЗ». Его обвиняют в уводе предприятия от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Следствием установлено, что генеральный директор АО «Петуховский ЛМЗ» неоднократно скрывал деньги предприятия, производя расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет организации, на тот момент обременённый инкассовыми поручениями. Общая сумма спрятанных от УФНС финансов составила более 11 млн рублей.

Экс-гендиректор АО «Петуховский ЛМЗ» обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере»).

В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.

Отметим, что, согласно открытым данным, 100% акций АО «Петуховский ЛМЗ» принадлежит ОАО «Российские железные дороги». В начале апреля 2019 года Арбитражный суд Курганской области признал данное предприятие банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

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