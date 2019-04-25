Чита, , 07:37 — REGNUM

После краткосрочного визита в Читу российского президента Владимира Путина, врио главы региона Александр Осипов рассказал представителям СМИ о том, как организована работа по формированию списка пострадавших и выплат единовременной помощи. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Александр Осипов заявил, что власти региона, краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям и муниципальные комиссии стараются максимально ускорять подготовку материалов для назначения выплат.

«Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей начаты. Они предоставлены уже 331 человеку. В целом, их получат около 600 пострадавших», — пояснил врио губернатора.

По его словам, тем, кто понёс материальный ущерб, будут выплачены компенсации в размере 50 и 100 тысяч рублей. Говоря о тех гражданах, жильё которых уничтожено огнём или сильно повреждено, Александр Осипов отметил, что список таких граждан ещё формируется, но большинство жителей просят построить им дома там же, где они жили, работали.

«Сейчас мы продумываем организацию работы в этом плане, чтобы предоставить людям жильё до наступления холодов», — сказал Александр Осипов.

Напомним, в огне степных пожаров, накрывших регион с 19 апреля, полностью сгорело 125 домов и 44 — повреждено. Большой урон нанесён сельскому хозяйству: в Забайкальском крае погибло 12 тысяч голов скота, сгорели 128 чабанских стоянок. Сельскохозяйственный ущерб оценили в 600 миллионов рублей, а ущерб по утерянному жилью — в 323 миллиона рублей.

Сегодня, 25 апреля, глава государства провёл в Забайкалье совещание по ситуации с природными пожарами и ликвидации их последствий. Владимир Путин пообещал лично проконтролировать ход строительства нового жилья для погорельцев и призвал не допустить новых бедствий на майских праздниках.