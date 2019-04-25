Четверг, 25 Апреля 2019 года
11:44:29 МСК

Названа прибыль финансовой компании Woori Financial Group за I квартал 2019

Экономика

Прибыль компании увеличилась на 2,9%

Сеул, 25 апреля 2019, 07:36 — REGNUM  В первом квартале 2019 года чистая прибыль финансовой компании Woori Financial Group составила 568,6 млрд вон (~$490,8).Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Процентный доход составил 1,45 трлн вон (~$1,25 млрд), непроцентный доход — 270,8 млрд вон (~$233,75 млн).

Прибыль крупной дочерней компании Woori Bank в первом квартале 2019 года составила 539,4 млрд (~$465,6 млн), что на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Чистая процентная маржа банка Woori Bank увеличилась на 0,01% до 1,5%.

Коэффициент просроченной задолженности составил 0,47%, а доля не возвращенных кредитов — 0,03%.

В первом квартале 2019 года чистая прибыль другого филиала компании Woori Card составила 24 млрд вон (~$20,71 млн), а Woori Investment Bank — 12,3 млрд вон (~$10,61 млн).

Чистая процентная маржа — показатель прибыльности банка — разница между средней процентной ставкой, получаемой по кредитам и инвестициям, и средней ставкой, уплачиваемой по обязательствам и капиталу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить