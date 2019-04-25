Названа прибыль финансовой компании Woori Financial Group за I квартал 2019

Сеул, , 07:36 — REGNUM В первом квартале 2019 года чистая прибыль финансовой компании Woori Financial Group составила 568,6 млрд вон (~$490,8).Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Процентный доход составил 1,45 трлн вон (~$1,25 млрд), непроцентный доход — 270,8 млрд вон (~$233,75 млн).

Прибыль крупной дочерней компании Woori Bank в первом квартале 2019 года составила 539,4 млрд (~$465,6 млн), что на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Чистая процентная маржа банка Woori Bank увеличилась на 0,01% до 1,5%.

Коэффициент просроченной задолженности составил 0,47%, а доля не возвращенных кредитов — 0,03%.

В первом квартале 2019 года чистая прибыль другого филиала компании Woori Card составила 24 млрд вон (~$20,71 млн), а Woori Investment Bank — 12,3 млрд вон (~$10,61 млн).

Чистая процентная маржа — показатель прибыльности банка — разница между средней процентной ставкой, получаемой по кредитам и инвестициям, и средней ставкой, уплачиваемой по обязательствам и капиталу.