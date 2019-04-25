В Руанде появится совместный с Россией центр ядерной физики

Сочи, Краснодарский край, , 07:43 — REGNUM Власти Руанды планируют в ближайшие пять лет открыть совместно с Россией Центр ядерной физики и технологии (ЦЯФТ) и запустить первый ядерный реактор. Об этом сообщает газета The New Times.

Планами восточноафриканского государства поделился на XI международном форуме «Атомэкспо-2019» в Сочи глава энергетического департамента министерства инфраструктуры Руанды Роберт Ньямвумба. По его словам, сроки открытия ЦЯФТ обсуждаются, предварительно это 2023 или 2024 год.

«Мы твердо настроены на то, чтобы этот центр появился в промышленном парке Бугесера», — сказал Ньямвумба.

Правительство Руанды ведет переговоры с Росатомом о запуске программы подготовки необходимых специалистов на базе национального университета. В Кигали уже заручились поддержкой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Власти Руанды намерены за счет ядерных технологий улучшить качество жизни в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года российская и руандийская стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. Со стороны России документ подписал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, со стороны Руанды — министр инфраструктуры Клавер Гатете.

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