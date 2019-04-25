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Больше без «Дружбы»? Польша остановила транзит российской нефти

Экономика

В Польше заявили, что российская нефть поступает с повышенным содержанием хлорорганики

Варшава, 25 апреля 2019, 07:29 — REGNUM  Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщает белорусское издание БелТа.

По словам главного инженера «Гомельтранснефть» Андрея Вериго, Минск получил телефонограмму от компании PERN — оператора польской части участка «Дружбы». В ней сообщалось, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она сейчас поступает в пункт приемки «Адамово».

"В связи с отказом всех НПЗ принимать и перерабатывать нефть с повышенным содержанием хлорорганики польский оператор PERN прекратил прием нефти», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на минувшей неделе в «Белнефтехиме» заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба». Отмечалось, что по нефтепроводу из РФ «поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту».

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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