В Оренбуржье величина прожиточного минимума выросла на 540 рублей

Оренбург, , 07:22 — REGNUM В соответствии с постановлением правительства величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Оренбургской области за I квартал 2019 года составила 9182 рубля. Документ опубликован на портале правовой информации.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 9 790 рублей; для пенсионеров — 7625 рублей; для детей — 9479 рублей.

Стоит отметить, что по сравнению с четвёртым кварталом 2018 года величина прожиточного минимума выросла на 540 рублей. Добавим, в предыдущем периоде показатель прожиточного минимума был установлен на уровне 9182 рубля: для трудоспособного населения — 9 217 рублей; для пенсионеров — 7162 рубля; для детей — 8865 рублей.