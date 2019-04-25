Четверг, 25 Апреля 2019 года
08:23:56 МСК

В Оренбуржье величина прожиточного минимума выросла на 540 рублей

Экономика

В первом квартале 2019 года величина прожиточного минимума на душу населения составила 9182 рубля, в четвёртом квартале 2018 года – 8642 рубля

Оренбург, 25 апреля 2019, 07:22 — REGNUM  В соответствии с постановлением правительства величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Оренбургской области за I квартал 2019 года составила 9182 рубля. Документ опубликован на портале правовой информации.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 9 790 рублей; для пенсионеров — 7625 рублей; для детей — 9479 рублей.

Стоит отметить, что по сравнению с четвёртым кварталом 2018 года величина прожиточного минимума выросла на 540 рублей. Добавим, в предыдущем периоде показатель прожиточного минимума был установлен на уровне 9182 рубля: для трудоспособного населения — 9 217 рублей; для пенсионеров — 7162 рубля; для детей — 8865 рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Инфляция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить