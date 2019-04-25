Дальневосточный гектар: Забайкалье не хочет отдавать охотничьи угодья

Чита, , 07:15 — REGNUM Забайкалье остается пока единственным субъектом в Дальневосточном федеральном округе, где не считают правильным раздавать охотугодья под «дальневосточный гектар». Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края поддержали обращение охотпользователей, которые призывают не выделять «дальневосточные гектары» на угодьях, закрепленных за ними на основании охотхозяйственных соглашений или долгосрочных лицензий. Информация об этом опубликована сегодня, 25 апреля, на официальном сайте регионального парламента.

Как пояснил начальник управления по охране, контролю и регулированию использования животного мира минприроды края Александр Волков, территории охотничьих хозяйств, на которые оформлены договоры аренды на земли Гослесфонда, автоматически входят в «зону нельзя». Те же охотпользователи, которые работают на основе долгосрочных лицензий и охотхозяйственных соглашений, не имея договора аренды, могут рассчитывать на закрепление только 5% от общей площади для воспроизводства объектов животного мира.

Но в Забайкалье убеждены: 5% «неприкасаемых» территорий для них — это неоправданно мало.

«На территории края насчитывается порядка 36 млн гектаров охотугодий, из них 34 млн гектаров — это земли лесного фонда. 53% от всей площади охотугодий находятся в пользовании предпринимателей. Остальные 47% этой территории имеют статус общедоступного пользования и в полном объеме попадают под «раздаваемые» земли», — отметил чиновник.

К тому же забайкальские парламентарии признают, что не имеют ни законодательных, ни финансовых возможностей закрыть территории охотугодий «зоной нельзя» за счет оформления договоров аренды земель Гослесфонда.

«Лесной кодекс нас не видит. По решению Конституционного суда долгосрочные лицензии действуют до окончания их срока. У нас он заканчивается в 2035 году. Мы сейчас находимся в самом наихудшем положении. У нас больше четырёх млн гектаров земли. Чтобы перейти на охотхозяйственные соглашения, нам надо заплатить по пять рублей за каждый гектар, то есть потребуется больше 20 млн рублей и плюс еще аренда земельного участка. Это просто неподъемная сумма», — привела довод председатель Забайкальской краевой общественной организации охотников и рыболовов Ирина Суворова.

Свои доводы депутаты изложили в обращении и направили его в адрес главы региона Александра Осипова.

Напомним, в Забайкалье раздача бесплатной земли по программе «Дальневосточный гектар» должна начаться с 1 июля 2019 года. На данный момент в крае формируются так называемые зоны «нельзя». Предполагается, что туда войдут земли коренных малочисленных народов, водные и лесоохранные территории и охотугодья.

Читайте ранее в этом сюжете: Дальневосточный гектар в Забайкалье: регион определяет зоны «нельзя»