Bloomberg: Калифорния может составить конкуренцию ведущим мировым державам

Александр Белов, , 07:44 — REGNUM

В штате Калифорния проживает одна восьмая населения США, численность которого составляет 327,7 млн человек. Если сравнивать с другими странами, то численность населения Калифорнии сопоставима с третью населения Японии, половиной населения Германии и примерно с 65% населения Великобритании. Однако с точки зрения экономической мощи Калифорния превосходит любую из этих стран, пишет Мэтью А. Винклер в статье для издания Bloomberg.

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Практически по всем показателям, включая динамику роста численности населения, увеличение ВВП, снижение уровня безработицы, рост уровня личных доходов, объём инвестиций в инновации, можно сказать, что Калифорния не имеет себе равных среди развитых стран.

Лишь несколько стран из 34 членов Организации экономического сотрудничества и развития смогли приблизиться к уровню среднегодового темпа экономического роста Калифорнии за последние пять лет, который составил 3%. Благодаря своим экономическим успехам Калифорния — крупнейший тихоокеанский штат — в 2018 году заняла заняла пятое место, уступив Германии, Японии, Китаю и США. Через два года после референдума о членстве Великобритании в ЕС Калифорния по экономическим показателям обогнала Соединённое Королевство.

Пока США постепенно восстанавливались после глобального экономического кризиса 2008 года, Калифорния обошла такие экономики, как Бразилия и Франция. Критики постоянно нападают на калифорнийские власти, обвиняя их в том, что высокие налоги и жёсткое регулирование подрывают бизнес. Однако ВВП Калифорнии на 60% больше ВВП Техаса, который занимает второе место в списке самых состоятельных американских штатов. Согласно данным Bloomberg, в течение последних нескольких лет ни одна из стран «Большой семерки» не смогла побить темпы экономического роста Калифорнии.

Несмотря на засухи, наводнения, лесные пожары, огромные заторы на дорогах, население Калифорнии за последние 20 лет увеличилось на 19,3%. Согласно данным Bloomberg и бюро переписи населения США, население Китая за аналогичный период выросло на 9,8%, а население Японии и Германии — на 0,3% и 2% соответственно.

С конца 2009 года уровень безработицы в Калифорнии снизился с 12,1% до нынешних 4,2%. Получается, что уровень безработицы снизился на 7,9 процентного пункта — это больше, чем в целом в США за аналогичный период (6,1%). За указанный период уровень безработицы в КНР снизился на 0,5%, в Японии — на 2,8%, в Германии — на 3,1%.

Процветание Калифорнии во многом обусловлено её привлекательностью для мировых компаний, стремящихся к инновациям, особенно в сфере новейших технологий и здравоохранения. Согласно данным, проанализированным Bloomberg, в штате насчитывается 5 тыс. 440 корпоративных офисов, 17% из них занимаются исследованиями и разработками. В целом по США данный показатель составляет 10%, в Китае — 13%, в Японии — 11%, в Германии — 16%.

За прошедшее десятилетие акции калифорнийских компаний выросли на 420%. Для сравнения: индекс S&P 500 за аналогичный период вырос на 239%, китайский индекс CSI 300 — на 57%, японский индекс TOPIX — на 70%, а немецкий DAX — на 121%. Однако не стоит думать, что это связано только с развитием современных технологий. Так, калифорнийские энергетические компании превзошли индекс Russell 3000 на 26%, коммуникационные компании — на 23%, промышленные предприятия — на 11%, а лёгкая промышленность — на 7%.

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Если у кого-то возник вопрос, почему Калифорния гораздо эффективнее привлекает инвесторов, чем её коллеги из других американских штатов или стран мира, то ответ нужно искать в высокой прибыльности. Доход более 800 компаний, расположенных в Калифорнии, за прошедший год увеличился на 23%, тогда как в целом по США данный показатель составил — 14%, в Китае — 19%, в Японии — 10%, в Германии — всего 3%.

Что калифорнийские компании сделали со своей прибылью? Они создали новые рабочие места, увеличив количество сотрудников на 15%. Данный показатель в два раза выше, чем в целом по США, почти в два раза выше, чем в Китае (8%), более чем в семь раз выше, чем в Японии (2%), и почти в четыре раза выше, чем в Германии (4%).