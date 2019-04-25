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Курганская область станет площадкой для испытания комбайнов-беспилотников

Экономика

Технология реализуется за счёт частного предприятия

Курган, 25 апреля 2019, 08:22 — REGNUM  Летом 2019 года на полях Курганской области можно будет увидеть экспериментальную работу комбайнов-беспилотников. Соглашение о сотрудничестве с производителем агродроидов подписано врио губернатора Зауралья Вадимом Шумковым 24 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Компания Cognitive Technologies из Москвы согласилась сделать Курганскую область площадкой испытания машин. Очень важно, что здесь, возможно, будет создано юридическое лицо для поддержки данной технологии», — прокомментировал первые шаки к воплощению в регионе «умного земледелия» Вадим Шумков.

В ходе встречи отмечалось, что роботизация сельского хозяйства повышает производительность на тот же объем посевных площадей и тот же парк техники на 30%.

«Эти технологии реализуются за счёт частных предприятий. Государство является провайдером инноваций, не финансируя их», — отметил генеральный директор компании Cognitive Technologies Андрей Черногоров.

Ранее, в сентябре 2018 года, испытания данной технологии успешно прошли на комбайнах Torum от «Ростсельмаша» в Белгородской области.

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Сельское хозяйство
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