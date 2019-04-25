Жители Камчатки по несколько суток стоят в очередях за льготными билетами

Петропавловск-Камчатский, , 07:03 — REGNUM На Камчатке люди, которым положены льготные авиабилеты, вынуждены стоять за ними в очередях по несколько дней. При этом, из-за огромного количества льготников, в офисах Аэрофлота негде сидеть, пожилые, инвалиды, мамы с детьми стоят на ногах с утра до вечера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Люди жалуются, что, даже получив талон в электронной очереди, не могут приобрести билеты до конца рабочего дня, несмотря на то, что приходят ни свет, ни заря.

«Третий день сюда прихожу. Вчера отправила ребёнка, он взял талон, весь день просидели, до 19:30, очередь до нас так и не дошла. Сегодня пришлось отпроситься с работы, но никакой гарантии нет, что возьму билет. В офисе встать негде, из-за количества людей. На оформление одного клиента уходит минут по 30, а желающих много», — привело слова жительницы Камчатки ИА Кам 24.

В офисах Аэрофлота как и год назад сообщают, что для удобства пассажиров все работники переведены на усиленный режим работы. Но помогает это слабо, как на Камчатке, так и во всех остальных регионах ДФО. Аналогичная ситуация складывалась и год назад, и в январе 2019 года — люди вынуждены были ночевать у офисов перевозчика, составлять списки.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов назвал льготные билеты для ДФО «подачкой» и потребовал прекратить издевательства над людьми.