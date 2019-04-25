В Китае открыт для движения очередной участок автомагистрали Пекин — Урумчи

Тайюань , Китай, , 05:38 — REGNUM Секция скоростной автомагистрали Пекин — Урумчи в провинции Шаньси на севере Китая полностью открыта для движения транспорта, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в департаменте транспорта провинции Шаньси, участок дороги, пролегающий в провинции, является важнейшей частью скоростной магистрали G7, соединяющей столицу Синьцзяна город Урумчи на северо-западе Китая с китайской столицей городом Пекином. Общая длина всей магистрали составит 8885 км.

Скоростное ограничение движения по трассе составляет 100 км/ч. Построенный участок стартует в уезде Тяньчжэнь города Датун, где этот участок соединяется с участком в провинции Хэбэй и заканчивается в уезде Синхэ, где плавно переходит в участок трассы, пролегающий через Внутреннюю Монголию.

Трасса Пекин — Урумчи пролегает через север и северо-западе Китая и призвана ускорить освоение ископаемых ресурсов в удаленных регионах, а также развитие туризма. Кроме того, трасса призвана стать новым каналом перевозки угля из провинции Шаньси и Внутренней Монголии в другие районы страны.

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