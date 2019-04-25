Нижегородский завод малоэтажного домостроения требуют обанкротить

Нижний Новгород, , 05:24 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области 27 мая 2019 года рассмотрит обоснованность требований о банкротстве ООО «Завод малоэтажного домостроения». Признания несостоятельности компании, работающей в Нижнем Новгороде девять лет, требует деревообрабатывающее предприятие из Карелии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от ООО «Олонец-Древ» из Карелии поступил в Арбитражный суд Нижегородской области 17 апреля 2019 года, а 23 апреля он был принят к производству. Сам истец будет участвовать в слушаниях, которые начнутся 27 мая 2019 года, посредством видеоконференц-связи. Соответствующее ходатайство подано. В качестве третьих лиц в деле участвуют ИФНС России по Московскому району Нижнего Новгорода, УФРС по Нижегородской области, ГУ МВД по Нижегородской области МОГТО и РА ГИБДД, УФНС по Нижегородской области и НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Сумма исковых требований — 14 009 137,45 рубля. Иных споров между сторонами в базе суда не фигурирует, но ранее нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ судилось с ответчиком за два рубля 99 копеек недоимки, выявленной по итогам камеральной проверки.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 9 июня 2010 года, уставный капитал — 15 тыс. рублей, основной вид деятельности — производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Директор — Павел Фуфин, который также числится руководителем ООО «Ютагаз» (основной вид деятельности — подготовка строительной площадки). И собственником завода, и ООО «Ютагаз» указан Юрий Сычев. Между тем относительно первого предприятия в разделе о собственнике в выписке ЕГРЮЛ есть пометка, что «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)».

О Юрии Сычеве известно, что он является соучредителем общественной организации «Общество охотников и рыболовов «Медведь» Сокольского района Нижегородской области», а также соучредителем дачного некоммерческого партнёрства «Возрождение» и ещё ряда юрлиц.