На российском рынке облигаций федерального займа выросла доля нерезидентов

Москва, , 04:12 — REGNUM Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа увеличилась до 26,7%, сообщает Банк России.

Если по состоянию на 1 марта она составляла 25,9%, то к 1 апреля доля выросла до 26,7%. Общая стоимость ОФЗ к этому моменту составила 7,66 трлн рублей, номинальный объем ОФЗ, находящихся в собственности нерезидентов — 2,05 трлн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Минфин РФ разместил ОФЗ на общую сумму 58,99 млрд рублей.

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