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На российском рынке облигаций федерального займа выросла доля нерезидентов

Экономика

К 1 апреля доля выросла до 26,7%

Москва, 25 апреля 2019, 04:12 — REGNUM  Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа увеличилась до 26,7%, сообщает Банк России.

Если по состоянию на 1 марта она составляла 25,9%, то к 1 апреля доля выросла до 26,7%. Общая стоимость ОФЗ к этому моменту составила 7,66 трлн рублей, номинальный объем ОФЗ, находящихся в собственности нерезидентов — 2,05 трлн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Минфин РФ разместил ОФЗ на общую сумму 58,99 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин разместил облигации федерального займа на 59 млрд рублей

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