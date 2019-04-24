Игорь Комаров говорил в Чувашии о бедности и что «времени на раскачку нет»

Чебоксары, , 21:12 — REGNUM 24 апреля в Чувашии с рабочим визитом побывал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, который провёл совещание по реализации указа президента о национальных целях. Он отметил, что «цель совещания — определить основные проблемы, где мы сейчас находимся». И первая проблема, которую обозначил приволжский полпред, касалась уровня бедности в Чувашии. Детальное обсуждение проблем проходило за закрытыми дверями: пресса покинула зал после выступления приволжского полпреда и главы Чувашии Михаила Игнатьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Совещание было посвящено реализации национальных проектов, цель которых — «улучшение жизни людей». Поэтому, как подчеркнул приволжский полпред, «всем нам необходимо приложить все усилия, чтобы люди почувствовали реальные изменения и ощутили реальное повышение качества жизни». При этом «конкретные результаты» жители «должны ощутить» уже в 2019 году.

«Именно на основе оценок населения в начале 2020 года будут подведены итоги работы и будут сделаны соответствующие выводы о качестве и результатах работы власти… Понятно, что средства выделены очень большие. И объёмы финансирования означают и объём выполняемых работ. Это требует пристального внимания и к расходованию средств, и к эффективности работы по национальным проектам. Потому что времени на раскачку фактически нет, результаты должны быть видны уже в этом году», — сказал Игорь Комаров, отметив, что цель совещания — «определить основные проблемы, где мы сейчас находимся, что нужно будет решить в ближайшее время и в течение года», чтобы решить поставленные президентом задачи.

В числе «наиболее значимых» вопросов в первую очередь была отмечена бедность населения в Чувашии.

«Надо сказать, что традиционно в Чувашской Республике показатели не самые лучшие, если сравнивать все регионы Приволжского федерального округа — по количеству жителей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, Чувашская Республика занимает 12 место», — констатировал приволжский полпред.

Позже он сообщил журналистам, что «нужно разрабатывать очень прагматичные, конкретные мероприятия, как более чем два раза снизить эти показатели», которые «связаны и с созданием рабочих мест, развитием производств».

Говоря о бедности, глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что «мы это признаём». По его словам, «наша ключевая задача — поднимать доходы от трудовой деятельности, потому что уровень зарплаты уже влияет на работников бюджетной сферы». Был отмечено, что «среднемесячная заработная плата по прошлому году в динамике с ростом, реально составила на 7,4%», и «все индикаторы, касаясь работников бюджетной сферы, мы выполнили». Игнатьев также добавил, что в Чувашии реализуется 120 инвестиционных проектов на общую сумму 190 млрд рублей, что позволит создать новые рабочие места.

«С одной стороны, конечно, есть удовлетворение, с другой стороны, нет удовлетворения. Больше нужно мест, чтобы молодые специалисты по своей компетенции смогли реализоваться».

Игорь Комаров также обозначил ключевые задачи в разрезе отраслей. К примеру, в здравоохранении — повышение доступности первичной медико-санитарной помощи и внедрение бережливых технологий в поликлиниках, в образовании — охват всех детей до трёх лет дошкольным образованием и формирование «эффективной системы» выявления, «развития способностей и талантов детей и молодёжи», в строительстве — переселение граждан из аварийного жилья и наращивание в 1,5 раза объёмов жилищного строительства к 2024 году.

«Здесь важно понимать, анализировать не только развитие мощностей строительного комплекса, но и сам рынок жилья. Потому что во многом он будет ограничен, в том числе доходами населения, возможностью людей покупать новое жилье. Этот вопрос тоже хотел бы обсудить именно в комплексе, включая перспективы покупательской способности населения и анализа по новостройкам — каков процент выкупленного жилья по предыдущему году. Во многом это тоже важный индикатор, который позволит нам судить при увеличении объёмов строительства, будем ли мы иметь введённое, но не проданное жильё», — подчеркнул Игорь Комаров.

Он также отметил, что «должна идти постоянно и без сбоев» работа с обманутыми дольщиками и мониторинг переход на новую систему финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов:

«Тема чувствительная и очень важная. И здесь мелочей не должно быть. Нужно дойти до каждого объекта, каждого подрядчика, кто обеспечивает строительства».

«Чтобы выполнить эти непростые масштабные задачи, нужно правильно выстраивать на региональном уровне организацию работы… На основе системного и профессионального подхода необходимо чётко определять приоритеты, распределить ресурсы и обеспечить реализацию всеми необходимыми ресурсами — как организационными, кадровыми, финансовыми», — заключил Игорь Комаров.

Михаил Игнатьев доложил, что в Чувашии уже приступили к реализации национальных проектов. Что касается социально-экономического развития, то по итогам I квартала «отставание идёт по промышленности», но «здесь площадки тракторного завода на сегодняшний день имеют заказы, тем самым мы по году будем иметь динамику с плюсом». На развитие сельского хозяйства, «конечно, объективные факторы влияют по этому году», в жилищном строительстве «динамика у нас хорошая» «за счёт переходящих объектов прошлого года», общественными финансами «эффективно управляем».

В ходе общения с журналистами Игорь Комаров заверил, что «обсуждение прошло конструктивно и эффективно», «важно было оценить степень готовности и характер проблем, которые стоят при реализации национальных проектов»:

"Был определён ряд проблемных вопросов, которые носят скорее не организационный характер, потому что с точки зрения организации работы по подготовке выполнению указа коллеги продемонстрировали хорошую организацию работы».

Напомним, Чувашия участвует в реализации 11 национальных проектов, в рамках которых разработано 52 региональных проекта. В 2019 году предусмотрено на эти цели около 9,63 млрд рублей.

Игорь Комаров также посетил в Чебоксарах республиканскую детскую клиническую больницу и научно-производственный комплекс «Элара».