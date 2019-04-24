На завершение долгостроев в Нижегородской области нужно 11,8 млрд рублей

Нижний Новгород, , 21:06 — REGNUM Вице-премьер Виталий Мутко утвердил дорожную карту по достройке проблемных жилых комплексов в Нижегородской области. В программу вошли жилые комплексы «Окский берег», «Новинки Smart City», «Квартал Европейский» и ЖК «На Гончарова», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Дорожная карта составлялась по итогам обращения правительства региона, в нее вошли 88 многоквартирных домов, относящихся к группам компаний «Квартстрой» и «Экоград», жилье в которых ждут более 5 тыс. человек.

Вице-губернатор области Сергей Морозов пояснил, что теперь на достройку объектов будут выделяться не только средства регионального бюджета, но и федеральные субсидии.

Точная стоимость достройки жилых комплексов будет определена по результатам корректировки проектной документации после проведения обследования. Однако, по предварительной оценке, стоимость завершения строительства объектов в совокупности составляет около 11,8 млрд рублей, уточнил заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс. Он добавил, что часть средств может быть возмещена за счет реализации свободных помещений уже после введения объектов в эксплуатацию.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о несостоятельности ООО «Экоград», которое является одним из застройщиков проекта ЖК «Окский берег». Заявление публично-правовой компании зарегистрировано 22 апреля арбитражным судом.

ЖК «Окский берег» позиционируется как первый экоград и строится в Богородском районе Нижегородской области. На сайте проекта отмечается, что он является федеральным проектом комплексного освоения территории («городом под ключ» на площади 650 га) и к 2027 году в ЖК будет 80 тыс. жителей. По данным нижегородского правительства, на начало марта 2019 года в ЖК «Окский берег» не достроены восемь жилых кварталов, что составляет 58 многоквартирных домов, куда свои средства вложил 2361 дольщик.

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