Беспилотные комбайны и умные города: Зауралье будет внедрять смарт-сервисы

Курган, , 20:47 — REGNUM Курганская область заинтересована в развитии смарт-сервисов и технологий умных городов. Об этом, как сообщает пресс-служба облправительства, 24 апреля глава региона Вадим Шумков заявил на состоявшихся в Кургане первых «Губернских чтениях» — проекте, в рамках которого в столице Зауралья будут проходит встречи с региональными и федеральными спикерами в разных отраслях.

Как сделать жизнь в Курганской области более комфортной, развивать экономику и создавать новые рабочие места, используя современные технологии и методы развития «умных городов», обсудили в новом формате губернских чтений. 24 апреля по инициативе врио губернатора Вадима Шумкова они прошли в регионе впервые.

«Тот, кто не смотрит в будущее, навсегда останется в прошлом. Наводя порядок в элементарных вещах, ремонтируя дороги, отстраивая сети, занимаясь жилым фондом, создавая новые рабочие места в промышленности, нам необходимо уже сейчас поднимать голову вверх и смотреть, что будет за горизонтом. Более 70% мировой экономики — в смарт-сервисах», — заявил Шумков, обращаясь к участникам чтений.

Регион будет реализовывать ряд совместных программ с ПАО «Ростелеком» — партнером Минстроя РФ по проекту «Умный город». Директор проекта в уральском филиале коммуникационной компании Олег Извеков назвал Курган удачной площадкой для внедрения современных смарт-сервисов — город компактен, а значит эффект от таких технологий будет достигнут в достаточно сжатые сроки. «Ростелеком», в частности, предлагает использовать в Кургане «умное освещение», что позволит сэкономить до 80% электроэнергии. В настоящее время, как сообщил Вадим Шумков, в регионе уже идёт замена старого уличного освещения.

Ещё одна договорённость была достигнута с компанией Cognitive Technologies, внедряющей технологии искусственного интеллекта в ЖКХ, транспорте и социальной сфере. Уже в эту уборочную кампанию на полях Курганской области будут работать беспилотные комбайны. «Курганская область занимает уникальное место в этом климатическом поясе. Для нас очень важно, что регион оказался готов двигаться в этом направлении и стать пилотной площадкой», — цитирует агентство URA.Ru генерального директора компании Андрея Черногорова.

Шумков и Черногоров договорились о том, что в Курганской области будет создан филиал Cognitive Technologies, который будет развивать технологии умного сельского хозяйства и заниматься другими разработками.

Как сообщает Znak.com, глава Курганской области также предложил использовать big data в программах благоустройства и формирования комфортной городской среды.

«Курган — это не провинция, это хороший город, у которого большое будущее. Но это будущее мы должны определять уже сейчас. Можно и нужно преобразовывать пространство. Давайте этим заниматься постоянно», — заявил Вадим Шумков.

Напомним, что «Губернские чтения» проводятся в Кургане по инициативе главы региона Вадима Шумкова. Ранее он пообещал, что на них будут выступать известные в России писатели, деятели культуры, эксперты и экономисты. Шумков рассчитывает, что проект будет интересен прежде всего молодёжи. «Формат ориентирован на приглашение в регион интересных людей, являющихся экспертами в своих сферах. Обсуждение их идей, предложений, новых трендов в Российской и мировой экономике, социальной сфере», — пояснил Шумков в своём Инстаграме.

https://www.instagram.com/p/BworfB-gyY3/

О необходимости развития цифровой экономики в стране в своём послании Федеральному Собранию заявил Президент России Владимир Путин. По его словам, «сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения новых продуктов и услуг». «У нас уже есть примеры успешных компаний, инновационных компаний. Нужно, чтобы их было намного больше, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет вещей, робототехника», — сказал глава государства.