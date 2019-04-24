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Из-за санкций США цена на бензин в Италии превысила 2 евро за литр

Экономика

Средняя стоимость как бензина, так и дизеля растет на всех АЗС

Из-за санкций США цена на бензин в Италии превысила 2 евро за литр

Рим, 24 апреля 2019, 18:12 — REGNUM  На целом ряде АЗС Италии стоимость литра бензина превысила 2 евро, передает Medaiset в среду, 24 апреля.

Средняя стоимость как бензина, так и дизеля растет на всех АЗС, сейчас средняя стоимость дизельного топлива составляет 1,64 евро, бензина — 1,75 евро.

Причиной роста цен является недавнее решение США, в соответствии с которым были отменены «исключения» для антииранских санкций (Италия входила в число 8 стран-исключений). В числе других причин назван «хаос в Ливии».

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Экономика Италии
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