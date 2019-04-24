Баланс между выбытием и воспроизводством лесов обеспечат инновации

Пермь, , 17:53 — REGNUM Внедрение инноваций обеспечит России превосходство воспроизводства лесов над выбытием лесного массива. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик в Перми, где в эти дни проходит Национальный лесной форум.

По словам Валентика, ключевым фактором, гарантирующим качественное воспроизводство лесов исходя из федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология», является внедрение инновационных технологий лесовосстановления, в том числе с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС).

Как сообщил глава Рослесхоза, в 2018 году лесовосстановление было проведено в РФ на площади более 900 тысяч гектаров.

«Это лучший результат за последние двенадцать лет, когда изъятие лесных ресурсов превышало их убытие, — заявил Иван Валентик. — Национальный проект «Экология» поставил перед нами новую задачу. Для того, чтобы ее решить, до 2024 года нужно построить 20 лесных селекционно-семеноводческих центров, где мы должны выращивать посадочный материал с закрытой корневой системой. Предстоит поэтапное внедрение обязанности осуществлять искусственное и комбинированное лесовосстановление посадочным материалом с ЗКС на всей территории России с 20% в 2020 году до 45% к 2030 году. То есть уже к 2020 году нам необходимо вырастить 130 млн штук саженцев с закрытой корневой системой».

Для того чтобы эти плановые показатели были достигнуты, руководитель Рослесхоза считает необходимым развивать механизмы государственно-частного партнерства. К примеру, бизнес-структуры должны быть не менее государства заинтересованы в проектах строительства селекционно-семеноводческих центров.

«Сейчас мы выращиваем около 4−6% саженцев с закрытой корневой системой. А должны поднять эти объемы в 10 раз. Это и есть прорыв, о котором говорил Владимир Путин. Это серьезная задача, которая должна консолидировать наши усилия», — заявил Иван Валентик.