Гендиректор «Россетей» и глава КБР обсудили программу снижения потерь

Нальчик, , 17:49 — REGNUM Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в рамках двухдневного визита в Северо-Кавказский федеральный округ встретился с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.

«Состояние электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии — одно из наиболее благополучных в СКФО, — отметил Ливинский. — По результатам прохождения осенне-зимнего периода филиал «Каббалкэнерго» стал девятым в России по показателям надежности. Безусловно, эта позитивная динамика не была бы возможной без конструктивного взаимодействия с органами власти республики и личной поддержки главы региона в реализации мероприятий энергетиков. Мы продолжим развивать сети для того, чтобы повышать качество жизни населения субъекта».

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью компании «Россети», участники совещания обсудили реализацию программы по снижению потерь в Кабардино-Балкарии. До 2022 года «Россети» направят 900 млн рублей на реализацию соответствующих мероприятий, что позволит снизить средний уровень потерь до 12%.

«Мы установим более 40 тысяч интеллектуальных приборов учёта, реконструируем 135 км линий электропередачи. Экономический эффект от снижения потерь составит 131 млн рублей. Эти средства будут направляться на модернизацию сетей республики», — отметил Павел Ливинский.

Компанией «Россети» совместно с правительством республики ранее была разработана дорожная карта, которая позволит финансово оздоровить сетевой комплекс Кабардино-Балкарии, а к 2023 году вывести на 100% уровень оплаты региона за электроэнергию.

По словам Казбека Кокова, компания «Россети» сегодня «активно транслирует актуальную модель реформирования отрасли в стране, что однозначно находит поддержку органов власти республики».

В рамках встречи глава северокавказского предприятия «Россетей» Виталий Иванов предложил заключить долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и «МРСК Северного Кавказа», возможность подписания которого будет рассмотрена в самое ближайшее время.