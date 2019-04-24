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Петербургскому метро и наземному транспорту выделены крупные субсидии

Экономика

Деньги пойдут на новые вагоны, автобусы и системы управления

Петербургскому метро и наземному транспорту выделены крупные субсидии
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вагон метро

Санкт-Петербург, 24 апреля 2019, 17:44 — REGNUM  Правительство Санкт-Петербурга своим постановлением, которое подписал врио губернатора Александр Беглов, выделило крупные субсидии ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Пассажиравтотранс».

Деньги пойдут на увеличение уставного фонда, что позволит обеспечить модернизацию важных объектов транспортной инфраструктуры города и обновление подвижного состава.

«Петербургский метрополитен» получит 2,59 млрд рублей, «Горэлектротранс» — 334,7 млн рублей, «Пассажиравтотранс» — 753,3 млн рублей Общая сумма субсидий транспортникам — 3 млрд 685 млн рублей.

За счет субсидии метрополитен погасит кредита на приобретение вагонов для Невско-Василеостровской линии, закупленных перед проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года. Также деньги пойдут на модернизацию системы управления эскалаторами на станции «Улица Дыбенко», на оснащение объектов автоматизированными системами диспетчерского управления и системами интеллектуального видеонаблюдения станций Черная речка», «Пионерская», «Садовая», «Спортивная».

ГУП «Горэлектротранс» потратит дополнительные деньги на реконструкции контактной сети трамвая, троллейбусных линий и кабельной сети городского электрического транспорта, ГУП «Пассажиравтотранс» закупит 37 автобусов особо большого класса для регулярных перевозок.

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