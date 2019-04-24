Киев призвали найти альтернативу энергоресурсам из России

Киев, , 17:33 — REGNUM Правительству Украины и трейдерам нужно выходить на внешние рынки и заменить российских поставщиков топлива. Об этом 24 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Андрей Багинский, комментируя решение правительства России с 1 июня запретить поставки на украинский рынок сжиженного газа, нефтепродуктов и угля.

«Нужно искать альтернативные источники поставки нефтепродуктов. Сегодня мы как хозяйственный субъект, как страна, можем выходить на рынок и искать такие поставки», — сказал Багинский.

При этом он считает, что Киев может одновременно искать новых поставщиков нефтепродуктов и вести переговоры с Кремлем.

«Политика в определенной мере и является переговорным процессом. Насколько я понимаю, речь идет о 40% рынка по дизтопливу. Это важный фактор нашей энергетической безопасности, если мы хотим удачно провести посевную кампанию, сбор урожая. Для нас как для аграрной страны это довольно важно, не говоря уже о розничных ценах», — добавил Багинский.

«Также нужно вести переговоры с Российской Федерацией: на каких условиях можно возобновить такие поставки, потому что если мы сегодня опять втянемся в очередную экономическую войну, то это может повлиять и на политическую стабильность в государстве», — полагает Багинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля премьер-министр Владимир Гройсман предложил полностью отказаться от импорта российских нефтепродуктов. Запрет правительства РФ на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину он назвал частью экономической войны.

«Мы прогнозировали, что это может быть, и сейчас предпринимаем определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние от таких явлений», — рассказал Гройсман.

По его словам, действия Кремля вынуждают Киев разрывать торговые взаимоотношения с Россией. Также Гройсман заявил, что правительство предпринимает шаги для диверсификации поставок нефтепродуктов из других стран.

«Даже если речь идет о нефтепродуктах, у нас есть весь мир, у которого мы можем покупать качественные продукты», — сказал Гройсман.

Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с июня Кремль вводит запрет на экспорт угля, сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов на украинский рынок. При этом он уточнил, что некоторые российские товары можно будет вывозить на Украину только после получения компанией специального разрешения в правительстве.