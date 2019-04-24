Минфин разместил облигации федерального займа на 59 млрд рублей

Москва, , 17:32 — REGNUM Министерство финансов России 24 апреля разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 58,99 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 227 с датой погашения 17 июля 2024 года на 54,387 млрд рублей. При этом спрос составил 91,830 млрд рублей, средневзвешенная доходность выпуска — 8,13% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 228 с погашением 10 апреля 2030 года на 4,601 млрд рублей. Спрос составил 39,338 млрд рублей, средневзвешенная доходность — 8,4% годовых.

Напомним, 17 апреля Минфин разместил два выпуска ОФЗ с погашением в 2026 и 2034 годах на общую сумму 124,6 млрд рублей при совокупном спросе в 181,7 млрд рублей.

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