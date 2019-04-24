Йошкар-Ола возобновляет авиасообщение с Москвой после трёхлетнего перерыва

Йошкар-Ола, , 17:29 — REGNUM Йошкар-Ола возобновляет авиасообщение с Москвой, которое было приостановлено в январе 2016 года. Перевозки обсудили в ходе совещания в аэропорту столицы Марий Эл глава республики Александр Евстифеев и представители компании «Руслайн», сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«К решению, чтобы авиационное сообщение в Марий Эл заработало, приложили усилия Валентина Матвиенко, Виталий Мутко и Министр транспорта Российской Федерации. Мы говорили об этом дважды на координационном совещании оргкомитета по празднованию 100-летия-республики. Решения для всех кажутся очевидными и необходимыми и, что самое главное, реализуемыми», — отметил Евстифеев.

Однако, прежде чем полеты возобновятся, будут проводиться работы по восстановлению аэропорта: ремонт взлетно-посадочной полосы, включая замену светосигнального оборудования, с дальнейшей основательной реконструкцией, которая будет выполнена позднее. В настоящее время разрабатывается смета с учетом актуальной стоимости работ, стройматериалом и оборудования.

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Евтифеев заверил, что на начальном этапе власти республики готовы осуществлять дотации из республиканского бюджета.

Пока из деталей известно только то, что регулярные перевозки по маршруту Йошкар-Ола — Москва планируется осуществлять 5 раз в неделю, принимать рейсы будет аэропорт Внуково.

Авиакомпания «Руслайн» осуществляла регулярные рейсы между Москвой и Йошкар-Олой со 2 августа 2015 года на бразильском турбовинтовом воздушном судне Embraer-120 RT. Рейсы производились с частотой 6 раз в неделю.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Йошкар-Ола остается единственной столицей регионов Приволжского федерального округа, из которой не осуществляются регулярные авиаперевозки в столицу России.

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Воздушное сообщение было прервано в январе 2016 года в связи с истечением срока договора с авиакомпанией «Руслайн». Позднее авиакомпания подала иск о взыскании задолженности за субсидируемые авиаперевозки в отношении Марий Эл. Частично долг был погашен в конце 2015 года, однако условием для дальнейшей работы компании в качестве республиканского авиаперевозчика являлось полное погашение задолженности. В дальнейшем бывшего министра транспорта республики Вячеслава Пашина оштрафовали на 20 тыс. рублей за превышение лимитов субсидий, которое не было предусмотрено бюджетом.

В начале мая 2016 года директор аэропорта Йошкар-Олы Юрий Кузнецов сообщил о возможном возобновлении рейсов в Москву с участием компании UVT Aero, допуская что авиасообщение возобновиться в июне. В ходе судебного разбирательства суд встал на сторону перевозчика и обязал республиканские власти выплатить недополученные «Руслайном» субсидии.

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В октябре 2017 года сообщалось, что правительство Марий Эл принимает необходимые меры для возобновления воздушного сообщения из Йошкар-Олы с регионами России. Прорабатывался вопрос по предоставлению бюджетных средств республиканского бюджета в 2018-м и последующих годах на мероприятия по модернизации аэропорта и субсидированию авиакомпаний. Отмечалось, что прорабатывается вопрос включения аэропорта столицы республики в государственную программу РФ «Гражданская авиация», но соответствующие работы намечены лишь на 2018−2019 годы. однако на период проведения чемпионата мира по футболу действие программы приостановлено.

В декабре 2018 года стало известно, что в ценах 2018 года стоимость реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы составит около 2,4 млрд рублей.

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