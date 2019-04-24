Все дороги Новгородской области пообещали привести в порядок за шесть лет

Великий Новгород, , 17:28 — REGNUM Новгородская область в течение шести лет получит 21 млрд рублей на дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 апреля, заявил губернатор региона Андрей Никитин, выступая с отчётом в Новгородской областной думе.

По словам губернатора, эти деньги позволят региону «закрыть подавляющее большинство дорожных вопросов».

«Цифра в 21 млрд рублей позволяет нам практически все дороги привести в порядок», — заявил губернатор Новгородской области.

В отчёте Никитин также уточнил, что в 2018 году из федерального бюджета регион получил на дорожные работы более 2,8 млрд рублей, что превышает объём поступлений 2017 года, а за два года федеральное финансирование ремонтов дорог в области составило около 4 млрд рублей.

К началу 2018 года в Новгородской области привели в нормативное состояние около 1 тыс. км дорог, треть из них (393 км) отремонтированы капитально.

Андрей Никитин также прочитал депутатам отзыв из интернета, в котором житель Любытинского района радуется отремонтированной дороге со словами «даже не верится в происходящее».

«Не должны жители Новгородской области знать каждую ямку на дороге и ремонтировать автомобиль после нескольких поездок», — отметил губернатор.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Новгородской области области была определена так называемая «опорная сеть» дорог протяженностью 2390 км — это дороги с наиболее интенсивным движением, которые связывают крупные населённые пункты. Руководство области поставило задачу привести их в нормативное состояние в приоритетном порядке.

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