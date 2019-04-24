Крупные компании не должны выдавливать из Крыма местных трейдеров — ФАС

Ялта, Крым, , 17:24 — REGNUM Крымские трейдеры должны остаться на топливном рынке полуострова и после прихода крупных оптовых компаний. Об этом 24 апреля заявил в Ялте глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

«Что касается мелкого опта, то сами трейдеры, которые уже работают в Крыму и по происхождению они крымчане, должны продолжать работать. Необходимо сделать так, что чтобы они могли свободно, на недискриминационной основе это топливо покупать, привозить на свои бензоколонки и продавать по разумным ценам», — отметил Артемьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ФАС РФ заявил, что на полуострове две проблемы, связанные с ростом цен на топливо: неудачная логистика и отсутствие крупных оптовых компаний.

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