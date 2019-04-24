Глава ФАС предостерег от монополизации поставок топлива в Крым

Ялта, Крым, , 17:06 — REGNUM Оптовыми поставками топлива в Крым должны заниматься несколько компаний. Такое мнение 24 апреля журналистам высказал глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев после совещания в Ялте.

«В Крыму будут появляться крупные компании, потому что мелкий опт — это всегда дороже. При этом нужно создать такие условия, чтобы была разумная конкуренция в оптовом звене. Поэтому, наверное, должна быть не одна оптовая компания, должно быть несколько», — отметил глава ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма во избежание очередного дефицита горюче-смазочных материалов попросили правительство РФ наладить прямые поставки на полуостров нефтепродуктов и дизтоплива без их закупки на бирже.

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