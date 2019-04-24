Не долетит: готова ли РФ к коммерческому использованию дронов?

Москва, , 17:11 — REGNUM Перспективы коммерческого использования дронов в РФ напрямую связаны с их грузоподъёмностью, дальностью применения и наличием соответствующей нормативно-правовой базы. Об этом 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал IT-советник генерального директора транспортной компании «ПЭК» Вячеслав Тимонин.

«Коммерческое использование дронов для доставок напрямую зависит от технологического прогресса, — сказал он. — На данный момент грузоподъёмность уже представленных моделей не очень большая, поэтому БПЛА (беспилотные летательные аппараты) могут доставлять только легкие грузы. Дальность полёта дронов ограничена, а их применение возможно не везде. Поэтому особое внимание, помимо создания нормативной базы, необходимо уделить и развитию соответствующей инфраструктуры. США в этом отношении — одна из передовых стран».

В то же время Тимонин отметил, что Россия двигается в русле мировых трендов и активно развивает сферу БПЛА.

«В 2018 году Минтранс занялся разработкой нормативно-правовой базы для повсеместного внедрения дронов, — подчеркнул эксперт. — Несмотря на то, что инициативы пока находятся на стадии обсуждений, в урегулировании данного вопроса заинтересованы как представители бизнеса, так и органы государственной власти».

Однако, говоря об использовании дронов в логистике, нужно обратить внимание на важный фактор — это объём операций, который они способны выполнить. Об этом, в свою очередь, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию бизнеса FM Logistic Владимир Серебряков.

«Инвестиции в исследования и последующее внедрение в работу имеют смысл, если разрабатываемое решение возможно применять не для единичных операций, а массовых. Чтобы реализовать эту идею, на сегодняшний день нужен технологический прорыв в индустрии производства дронов: принципиальное изменение систем энергоснабжения, навигации, перемещения грузов», — призвал не забывать он.

Напомним, как сообщалось ранее, в апреле в Москве начали тестирование нового метода реагирования на аварии: потенциально опасные участки над московскими развязками будут с воздуха патрулировать дроны. Как передаёт Forbes, об этом 23 апреля заявил заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов на IV конференции «Безопасная дорога» в Сколково.

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