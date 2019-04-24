Долги жителей Дагестана по налогам за год выросли на 2 млрд рублей

Махачкала, , 18:16 — REGNUM Долги жителей Республики Дагестан по налогам за 2018 год выросли на 2 млрд рублей. К концу года суммарная задолженность неплательщиков составила 22,4 млрд рублей. Об этом 24 апреля на ведомственном заседании заявил начальник отдела работы с налогоплательщикам регионального управления ФНС России Омар Омаров, пишет РИА «Дагестан».

В своём выступлении он отметил, что в 2018 году наблюдался рост сбора транспортного налога, налогов на доходы физических лиц, на прибыль, имущество организаций. При этом было сказано, что порядка ста физических лиц в Дагестане накопили многомиллионные долги.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года за уклонение от уплаты налогов в крупном размере фигурантом уголовного дела стал гендиректор дагестанской торговой компании ООО «Росэкспресс». Следствие считает, что он скрыл от государства свыше 8 млн рублей.