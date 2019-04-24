В Нижнем Новгороде через Avito продают две действующих нефтебазы

Нижний Новгород, , 17:01 — REGNUM В Нижнем Новгороде продаются две действующих нефтебазы. Соответствующая информация размещена на портале частных объявлений Avito. Стоимость объектов превышает 200 млн рублей.

Так, одна нефтебаза расположена на улице Памирской (станция метро «Двигатель революции»). На территории базы располагаются три резервуара емкостью около 2 тыс. кубометров, четыре установки, железнодорожные пути протяженностью 160 м с эстакадой со сливным устройством, автомобильная площадка слива-налива нефти. Площадь продаваемой территории составляет около 2 тыс. кв метров. Продавец просит за нефтебазу 120 млн рублей.

Вторая нефтебаза находится недалеко от метро «Буревестник», стоимость объекта — 95 млн рублей. На территории базы располагается насосная станция, посты автоматизированного слива нефтепродуктов, железнодорожная ветка со сливной железнодорожной эстакадой на семь постов. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 415 млн рублей недостроенный к чемпионату мира по футболу отель Ibis с конгресс-холлом.

Недостроенная гостиница Ibis в период проведения матчей чемпионата мира была закрыта фальш-фасадом за 2 млн рублей.

Застройщиком здания отеля Ibis Stadium является ООО «Весенние инвестиции», которое также строило отель Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin на Театральной площади, на месте бывшей гостиницы «Москва», и гостиницу DoubleTree by Hilton на улице Академика Блохиной, а также гостиницу на месте бывшего Дома крестьянина на улице Алексеевской. Из перечисленных объектов был достроен только отель на Театральной площади.