Путин обещает подумать над корректировкой сроков финансирования нацпроектов

Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Закон о федеральном бюджете можно было бы скорректировать с тем, чтобы заранее просчитывать средства, необходимые на работу по национальным проектам в регионах на весь срок их реализации или хотя бы на трехлетний срок действия закона о федеральном бюджете. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Советом законодателей в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«С учетом того, что в целом нам понятно, откуда и из каких источников мы будем брать те деньги, которые предусмотрены для национальных проектов, скорректировать… расходы по этим нацпроектам, наверное, возможно. Надо подумать», — заявил Путин, комментируя выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Президент также отметил, что даст соответствующее поручение первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову, а также главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

«В принципе, конечно, это бы дало большую стабильность работе по нацпроектам, это очевидно», — подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что ранее в РФ федеральный бюджет принимался на три года, что способствовало четкому представлению о том, сколько доходов получит казна и, соответственно, сколько может потратить на нужды экономического развития.

«Но просто в связи с турбулентными процессами в мировой экономике мы от этого вынуждены были отказаться, поскольку достаточно сложно выстраивать ясный, понятный и, что самое главное, стабильный прогноз развития и исходя из этого считать доходы и расходы. Но прежде всего доходы. Поэтому мы вынуждены были перейти к одногодичному бюджету с тем, чтобы показывать примерные направления развития на ближайшие два года и иметь возможность их как-то корректировать», — напомнил Путин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего выступления обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность обязать профильные министерства в законе о бюджете на очередной период рассчитывать все необходимые для реализации нацпроектов средства.

Кроме того, отметил Володин, министерства также могли бы сразу продумать все необходимые для нацпроектов средства на весь срок их реализации — то есть, на шесть лет. Это позволило бы регионам понимать, какой объем средств они получат, и приступать к реализации нацпроектов сразу, не дожидаясь доведения средств из федерального бюджета или оформления необходимых документов

«Профильные министерства могли бы принять нормативную базу как минимум на три планируемых года, на тот срок, на которые принимается федеральный бюджет. Либо на весь срок реализации национальных проектов. Мы в этом случае сэкономим огромное количество времени и это позволит, самое главное, запускать процедуры уже в январе, тем более что мы скорректировали нормы 44-го закона (о госзакупках). И можно будет с уверенностью спрашивать, что работы начнутся с марта месяца. Сегодня же у нас эти работы начинаются и в мае, и в июне, и в июле, а потом это все сказывается на качестве и, конечно, возникают проблемы, которые потом только лишь дискредитируют хорошее дело и сворачивают все эти процессы, не достигая результатов», — заявил Володин.