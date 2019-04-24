В Крыму дорогое топливо из-за плохой логистики и отсутствия крупных игроков

Симферополь, , 16:58 — REGNUM В Крыму есть две проблемы, который оказывают влияние на рост цен на топливо: неудачная логистика и отсутствие крупных оптовых компаний. Такое мнение журналистам в Ялте высказал глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

«Прежде всего, это неудачная логистика. В значительной степени она будет ликвидирована с началом движения железнодорожного транспорта по Крымскому мосту. Вторая проблема в том, что здесь ещё не сложились крупные оптовые компании, которые бы закупали продукты питания, нефтепродукты, и могли бы получать большие скидки, как это происходит в других регионах России», — отметил глава ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве РФ заявили, что рассчитывают снизить цены на бензин и дизтопливо в Крыму и уравнять их со среднероссийскими к середине 2019 года.

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