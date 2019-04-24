Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM

Экономике России нужны структурные изменения, гарантирующие развитие как на данный момент, так и на перспективу, заявил 24 апреля президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

По мнению главы российского государства, создание такой экономической структуры, которая обеспечит устойчивое развитие экономики, является главной задачей.

«Сверхзадача другая — изменить структуру экономики… Нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу. Вот, где сверхзадача», — сказал Владимир Путин.

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