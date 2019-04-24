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ФАС расследует законность прекращения поставок стеклотары винзаводам Крыма

Экономика

Почему завод-монополист продали американским акционерам, тоже предстоит выяснить

ФАС расследует законность прекращения поставок стеклотары винзаводам Крыма
Марина Каширская © ИА REGNUM
Винные бутылки на заводе «Массандра»

Симферополь, 24 апреля 2019, 16:30 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба РФ выяснит законность прекращения поставок стеклотары винзаводам Крыма со стороны проданного США российского предприятия «Кавминстекло». Об этом 24 апреля в Симферополе сообщил президент Союза виноделов и виноградарей РФ Леонид Попович.

«Безусловно, нахождение «Кавминстекла» и другого крупного поставщика стеклотары в Крым «Русджама» в центре российского виноделия привело к тому, что большинство предприятий страны покупают бутылку именно у них, и они некоторым образом становятся монополистами. Но являются ли они монополистами с точки зрения закона, не до конца понятно. ФАС занимается расследованием этой ситуации», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь» сообщила, что производитель стеклотары АО «Кавминстекло», недавно перешедший американским акционерам, прекращает поставки бутылок в Крым из-за угрозы санкций. По прогнозам ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», это может спровоцировать остановку винодельческих предприятий в регионе на шесть-девять месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства

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