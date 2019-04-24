Снижение пенсионного возраста обойдется Италии в 15 млрд евро

Рим, , 16:27 — REGNUM К настоящему времени заявления на более ранний выход на пенсию по новым правилам подали около 122 тысяч граждан Италии, заявил в интервью Radio Capital в среду, 24 апреля, новый глава национального фонда социального обеспечения Паскуале Тридико.

К концу года эта цифра может почти утроиться, показатели будут близки к запланированным фондом ранее (около 290 тысяч человек), отметил Тридико.

Общие расходы на реализацию пенсионной реформы составят около 15 млрд евро, считает глава фонда.

С весны 2019 года граждане Италии могут выйти на пенсию по новым правилам: не в 67, а в 62 года, но только при наличии 38 лет трудового стажа.

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