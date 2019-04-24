Среда, 24 Апреля 2019 года
16:28:49 МСК

Снижение пенсионного возраста обойдется Италии в 15 млрд евро

Экономика

О желании раньше выйти на пенсию уже сообщили 122 тысячи граждан

Рим, 24 апреля 2019, 16:27 — REGNUM  К настоящему времени заявления на более ранний выход на пенсию по новым правилам подали около 122 тысяч граждан Италии, заявил в интервью Radio Capital в среду, 24 апреля, новый глава национального фонда социального обеспечения Паскуале Тридико.

К концу года эта цифра может почти утроиться, показатели будут близки к запланированным фондом ранее (около 290 тысяч человек), отметил Тридико.

Общие расходы на реализацию пенсионной реформы составят около 15 млрд евро, считает глава фонда.

С весны 2019 года граждане Италии могут выйти на пенсию по новым правилам: не в 67, а в 62 года, но только при наличии 38 лет трудового стажа.

Читайте также: Эксперты ЕС критикуют Италию за снижение пенсионного возраста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить