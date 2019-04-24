Соцобъекты на 8 млрд рублей обещают построить в Дагестане в 2019 году

Махачкала, , 16:31 — REGNUM Без малого 66 социальных объектов, в том числе 27 школ, планируется сдать в эксплуатацию в Дагестане до конца 2019 года. Их общая стоимость превысит 8 млрд рублей. Об этом на совещании у главы республики заявил министр строительства и ЖКЖ региона Малик Баглиев, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе руководителя субъекта.

Сдача в эксплуатацию 20 детских садов и 11 школ запланирована в рамках четырёх государственных программам РФ, остальные 35 объектов — семь школ, объекты здравоохранения, водоснабжения и другие — возводятся по республиканской инвестиционной программе (РИП).

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале третьей декады декабря 2018 года парламент Дагестана во втором окончательном чтении принял проект регионального бюджета на 2019 год. Объём республиканской инвестиционной программы тогда составил 6,8 млрд рублей. Однако спустя три месяца в закон внесли ряд изменений, и расходы РИП были увеличены ещё на 2,52 млрд рублей.