Глава уральского управления ЦБ пока «не дорос» доходами до коллег

Екатеринбург, , 16:38 — REGNUM Руководитель главного управления Центробанка (ГУ ЦБ) по Уральскому федеральному округу Рустэм Марданов в 2018 году заработал в два и более раз меньше, чем главы других ГУ ЦБ. Данные опубликованы в декларации на сайте Центробанка.

Доходы Марданова составили 6 млн 408 тысяч рублей. Ближайший «конкурент», руководитель ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров же заработал 13 млн 801 тысячу рублей. «В недосягаемости» находится глава Волго-Вятского ГУ ЦБ Лариса Павлова с 22 млн 491 тысячей рублей.

Тем не менее, относительно 2017 года доходы Марданова выросли. Тогда он зарабатывал 4 млн 780 тысяч рублей. Жена руководителя за 2018 году получила лишь 14 тысяч рублей, а в 2017 — 10 тысяч.

Собственность у супругов осталось прежняя, но в пользовании у Марданова появилась квартира в 123,6 кв. м. Руководитель так и владеет квартирой в 67,1 кв. м., гаражом и автомобилем Peugeot 4007. Жена имеет в собственности земельный участок в 473 кв. м.

Напомним, Рустэм Марданов был назначен на пост главы ГУ ЦБ по УрФО в декабре 2018 года. До этого он возглавлял правительство Башкирии.

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