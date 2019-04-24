Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%

Москва, , 16:09 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю с 16 по 22 апреля выросли в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала апреля составила 0,2%, с начала текущего года — 2,0%.

За неделю цены на пшено выросли на 1,3%, свинину — на 0,6%, мороженую рыбу, пшеничную муку — на 0,4%, полукопчёную колбасу и вермишель — на 0,3%, говядину, мясные консервы, хлеб, гречневую крупу, печенье и карамель — на 0,2%. Одновременно мясо кур подешевело на 0,8%, сахар-песок — на 0,7%, маргарин — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе белокочанная капуста подорожала на 4,9%, морковь — на 2,3%, картофель — на 0,9%, репчатый лук — на 0,8%, помидоры ияблоки — на 0,6%. В то же время огурцы подешевели на 4,4%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,6%.