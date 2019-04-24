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Нижегородское бюро разработает эскиз нового ледокола для «Росморпорта»

Экономика

Цена контракта составит почти 5 млн рублей

Москва, 24 апреля 2019, 16:06 — REGNUM  Нижегородское КБ «Вымпел» стало единственным участником конкурсной процедуры по выбору организации, которая выполнит эскизное проектирование ледокола проекта 21 900М для нужд ФГУП «Росморпорт», говорится в документации конкурса на сайте госзакупок.

По итогам рассмотрения заявки комиссия доверила разработку проекта нижегородскому бюро. Цена контракта составит 4992 тыс. рублей.

В документации отмечается, что новый ледокол должен быть создан на основе проекта 21 900М с мощностью на валах около 18 МВт. Напомним, в настоящее время предприятие эксплуатирует три ледокола этого проекта — «Владивосток», «Мурманск» и «Новороссийск». Они построены в период с 2012 по 2015 год и пополнили ледокольную группировку в восточной части Финского залива.

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