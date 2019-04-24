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Обманутым вкладчикам Италии увеличили максимальный объем компенсаций

Экономика

Максимальная компенсация составит 200 тыс. евро

Рим, 24 апреля 2019, 16:02 — REGNUM  Правительство Италии приняло решение увеличить максимальный размер компенсации для обманутых вкладчиков разорившихся банков со 100 до 200 тыс. евро, передает информагентство ANSA в среду, 24 апреля.

Как сообщалось ранее, итальянские министры согласовали текст декрета о мерах поддержки обманутых вкладчиков. Общий бюджет этой программы составит 1,5 млрд евро. Количество обманутых вкладчиков в Италии оценивается более чем в 200 тысяч человек.

Распространяться программа будет на тех, чей вклад составлял до 100 тыс. евро. Предполагается компенсировать до 30% потерянных средств владельцам акций и до 95% средств владельцам субординированных (подчиненных) облигаций. Наименее обеспеченные обманутые вкладчики получат компенсации без прохождения каких-либо процедур.

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Экономика Италии
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