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Премьер Польши: газопровод Baltic Pipe будет построен по плану

Экономика

Моравецкий обещает снижение цен на газ для всех потребителей

Варшава, 24 апреля 2019, 16:01 — REGNUM  Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на церемонии подписания соглашения о финансировании Евросоюзом расширения терминала для СПГ в Свиноустье, заявил, что газопровод Baltic Pipe, по которому газ будет поступать в Польшу из Норвегии, будет построен по плану.

«В нашей энергетической политике мы руководствуемся тремя основными целями: безопасность, суверенитет, эффективность», — приводит слова премьера издание «В политике».

Моравецкий обещал, что после запуска газопровода из Норвегии, цена на газ для всех потребителей в Польше станет ниже. «Сегодня этот терминал вместе с Балтийским газопроводом, который находится на очень правильном пути и будет построен в ближайшие несколько лет, создают новую архитектуру энергетической безопасности, новую архитектуру в этой части Европы», — сказал он.

«Терминал СПГ Свиноустье становится современным символом независимости и энергетической безопасности Польши, — заявил на церемонии министр энергетики Кшиштоф Тхужевски, — после строительства газопровода Baltic Pipe возникнет «энергетическая Северный шлюз», который будет отстраивать Польшу от существующих поставщиков газа, и даст шансы на большую безопасность для Центральной Европы, для государств Триморья».

Терминал регазификации сжиженного природного газа (СПГ) на острове Волин возле порта Свиноустье начал свою работу в декабре 2015 года. В настоящее время проводится его модернизация на средства Евросоюза, после чего его мощность вырастет с 5 до 7,5 млн кубометров газа в год.

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