Агентство Fitch прогнозирует снижение темпов роста ВВП Казахстана

Нур-Султан, , 16:01 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана вырастет в 2019 году на 3,4%, в 2020 году — на 3,2%. Об этом заявила директор аналитической группы по суверенным рейтингам аналитического агентства Fitch Ratings Марина Стефани на конференции, посвященной экономике Казахстана, сообщает 24 апреля издание Banker. kz

Она отметила, что темпы роста ВВП республики будут замедляться ближайшие три года из-за снижения объемов добычи нефти. По её словам, уровень инфляции в 2019 году составит 5,3%, в 2019 году — 4,5%.

Стефани добавила, что в ближайшие несколько лет ожидается снижение цен на нефть, что наряду с фискальным смягчением приведет к импорту потребительских товаров и окажет влияние на государственный баланс.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз развития банковской системы Казахстана со «стабильного» на «позитивный».

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