В фокусе внимания рубля – заседание ЦБ РФ

Москва, , 15:57 — REGNUM Делая среднесрочные прогнозы по валютным парам, фактор участия ЦБ в биржевых покупках валюты ни в коем случае нельзя исключать из «уравнения» курсовой стоимости рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Рубль 24 апреля с самого утра находился под большим давлением по причине действий финрегулятора на валютной бирже. Днём отечественная валюта спикировала выше отметки 64 руб. за доллар по сравнению с закрытием во вторник на уровне 63,78 руб. за доллар (в американскую торговую сессию укрепление рубля продолжилось), потеряв совокупно порядка 0,5%», — отметил эксперт.

Поскольку покупки ЦБ носят дискретный характер, от уровня 64 рубль, по идее, должен вновь пойти на укрепление, как это происходило и 18 апреля при аналогичных обстоятельствах. Этому должен поспособствовать и рост нефти на факторе Иранского эмбарго и новостях о первом сбитом истребителе над нефтеносной Ливией, что свидетельствует о дальнейшем разжигании внутреннего вооружённого конфликта повстанцев с правительством.

«С 5 апреля по 13 мая ЦБ планирует приобрести долларов и евро ещё в общей сложности на 255,4 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен составить 11,6 млрд рублей», — напомнил Рожанковский.

25 апреля пройдёт в ожидании предстоящего 26 апреля заседания Банка России по определению ключевой процентной ставки. При прочих равных и с учётом довольно агрессивной скупки биржевых долларов со стороны ЦБ РФ, было бы тактически правильно, если бы на грядущем заседании ЦБ наш финрегулятор воздержался от активных действий. Сейчас имеет смысл сделать паузу ещё и для того, чтобы оценить вероятность изменения вектора кредитно-денежной политики Федрезерва США.

«Пока же видно, что регулятор ориентирован на планку 64 рубля за доллар, ниже которой он осуществляет довольно агрессивную скупку валюты. Можно считать именно этот уровень целевым на 25 апреля. Впрочем, его могут поколебать очередные новости из Ирана или Ливии, которые возобновят ралли в нефти и, как следствие, потащат за собой вверх и рубль», — предположил эксперт.

Читайте также: Просадка рубля — «не старт» для его падения