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SoftBank и Toyota вложат еще $1 млрд в Uber

Экономика

В августе прошлого года Toyota уже вложила в компанию 500 миллионов долларов, а SoftBank является крупнейшим акционером UberTechnologies

Токио, 24 апреля 2019, 16:22 — REGNUM  SoftBank Group Corp. и Toyota Motor Corp. рассматривают перспективы вложения дополнительных инвестиций в размере 1 млрд долларов в UberTechnologies Inc.

UberTechnologies уже подала заявку на публичное размещение акций. Ожидается, что компания разместит свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже в начале мая на сумму 100 миллиардов долларов. На данный момент SoftBank является крупным держателем акций UberTechnologies, а Toyota уже сделала вложения в эту компанию на сумму 500 миллионов долларов, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Планируется, что дочерняя компания Toyota Denso Corp. присоединится к вложению инвестиций, которые будут использованы для развития подразделения по разработке непилотируемых транспортных средств.

Honda Motor Co. также продвигается вперед в области разработки непилотируемых автомобилей. В октябре прошлого года она объявила, что инвестирует 2,75 миллиарда долларов в подразделение General Motors Co., занимающееся подобными разработками.

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Зарубежная хроника
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