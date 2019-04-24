Названа прибыль сталелитейной компании POSCO за первый квартал 2019 года

Сеул, , 15:55 — REGNUM Несмотря на увеличение продаж, прибыль южнокорейской сталелитейной компании POSCO сократилась. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, операционная прибыль компании сократилась на 19,1%, до 1,2 трлн вон (~$1,04 млрд), а продажи увеличились на 1%, до 16,14 трлн вон (~$14,01 млрд).

Чистая прибыль компании за первый квартал 2019 года сократилась на 28,2%, до 778,4 млрд вон (~$675,7 млн). Продажи сталелитейной отрасли компании увеличились на 0,7%, до 7,81 трлн вон (~$6,77 млрд), однако операционная прибыль POSCO сократилась на 18,1%, до 832,5 млрд вон (~$722,67 млн).

Известно, что дочерняя компания POSCO International зафиксировала самую высокую квартальную прибыль в первом квартале 2019 года. Операционная прибыль компании составила 164,4 млрд вон (~$142,71).